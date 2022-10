Samsung lancia la funzione Matter | i dispositivi saranno collegati a SmartThings

Samsung Newsroom Italy

La funzione multi - admin die Google arriverà però solo l'anno prossimo. L'approccio diall'aggiornamento dell'hub SmartThings esistente con il supporto Matter è migliore di quello ...Con tali caratteristiche non solo la compagnia olandeseun messaggio a colossi come Acer, Asus e, ma punta ad intaccare anche il mercato dei televisori come la serie C di LG. Il ... Samsung Electronics lancia la funzione Matter, inaugurando una nuova era di interoperabilità Samsung porta finalmente sul mercato i suoi primi televisori con tecnologia a base organica: le prestazioni sono di altissimo livello, grazie anche al connubio con la tecnologia Quantum Dot ...Samsung anticipa il lancio di One UI 5, e specifica tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento del software.