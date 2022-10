“Ora lo posso dire” Ginevra Lamborghini | al GF Vip la confessione sulla sorella Elettra

(Di martedì 25 ottobre 2022) Era inevitabile che la partecipazione al GF Vip da parte diportasse a galla il rapporto con la. Da anni le due ragazze non si vedono e non si parlano, addiritturanon sarebbe stata invitata al matrimonio dicon Afrojack. Non si conoscono bene i termini della questione: quando ancora era nella Casa prima della squalifica,ha fatto riferimento ad un video parlando con Wilma Goich. Questo è il racconto di: “Le ho detto () ‘perché non mi parli? Dimmi che cosa ti ho fatto!’ Lei mi diceva ‘niente, niente’, ma aveva un mezzo ghigno sul viso. Ed io la conosco, quando ha quel ...

Le prime rime "Alle elementari ho cominciato a scrivere grazie a una maestra che teneva un'di ... un'altra dimensione di cui nonfare a meno". Ha collaborato Federica Olmi. Grooming Selene ...sei sul set di The Equalizer 3 : quale sarà il tuo ruolo Purtroppo nonancora svelare nulla, altrimenti mi preleva la CIA con un drone Com'è però condividere il set con Denzel Washington ...Da un nuovo studio, effettuato dalla dottoressa Nina Vujovic, è emerso che l'orario in cui si mangia è fondamentale per far funzionare come si deve il metabolismo. La questione ...