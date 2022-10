Navi | pantheon femminile e ananas Il discorso di Meloni in pillole

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - La nave Italia come la Vespucci. Una stoccata dal sapore ironico come quella sugli attacchi per l''vittimà della sovranità alimentare. Un tributo di ben altro profilo, approfondito, e soprattutto bipartisan, a tutte le donne, in politica e no, attuali e nella storia, più o meno recente, che con l'esempio e l'azione hanno costruito la scala che ha portato un'altra donna a rompere il famigerato "tetto di cristallo", e ad arrivare a Palazzo Chigi. Sono solo alcuni dei passaggi salienti delper la fiducia alla Camera tenuto oggi da Giorgia, denso ovviamente di passaggi di interesse come un testo del genere può e deve esssere. Li passiamo in rassegna sinteticamente, punto per punto. Saltandone magari anche la successione temporale, come merita ad esempio quello su fascismo e totalitarismi. Fascismo "Libertà e ...

