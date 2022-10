“L’omofobia si è presa altre due vite” | suicidio in Armenia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si tolgono la vita dopo un ultimo bacio due ragazzi armeni, Arsen e Tigran. L’ultima foto diventa virale sui social. Tra i commenti dilagano l’odio e. I diritti LGBTQI+ continuano a non essere garantiti in oltre 70 Paesi nel mondo. Un disegno di legge in Russia si impegnerà a far scomparire la parola “gay”.colpisce ancora:di coppia inPhotocredit: today.itQuanteancora dovranno essere sacrificate per fare aprire gli occhi sulla gravità della situazione della comunità LGBTQI+ nel mondo? É questa la domanda che si pongono in molti, ancora sconcertati daldi Arsen e Tigran, due ragazzi armeni omosessuali. La coppia ha postato sui social una foto dell’ultimo bacio, la caption “Lieto fine. Le decisioni sulla condivisione delle ...