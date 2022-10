Jim Cornette | “Tony Khan ha permesso alla Elite di comandare in AEW | erano loro a prendere le decisioni”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono passati un paio di mesi da quando si è sollevato un vero e proprio polverone all’interno della AEW. Per molto tempo la federazione diè stata descritta come una sorta di paradiso ed i paragoni con la WWE si sprecavano. In realtà anche la AEW ha iniziato a dover fare i conti con problemi di spogliatoi. Le parole di CM Punk, durante la conferenza stampa post All Out, hanno lasciato il segno e si è arrivati ancherissa nel backstage.allora ha deciso di adottare una linea dura. Sospensione per tutti i soggetti coinvolti. Tra questi l’, ossia Kenny Omega e gli Young Bucks. I Vice Presidenti Esecutivi sono stati privati dei titoli trios appena conquistati e, tutt’oggi, non sono ancora rientrati a Jacksonville. Jimnon ha ...