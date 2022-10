Il governo Meloni parte dalla Camera a vele spiegate | sì alla fiducia con 235 voti

(Di martedì 25 ottobre 2022) Via libera al voto didella, al termine della storica giornata che ha visto Giorgiapresentare il programma all’aula come primo premier donna nella storia della Repubblica. I sì sono stati 235, i no sono stati 154 e gli astenuti 5. Il sì aldopo la giornata di dibattito Giorgiaera approdata questa mattinaper le dichiarazioni programmatiche, a un mese esatto dalle elezioni che hanno consacrato la maggioranza di centrodestra. Al suo ingresso, prima del discorso che precede il voto didella serata, era stata accolta da un lungo applauso della maggioranza. Immobili i deputati di opposizione. Il premier era stato salutato da tutti i ministri, in particolare da Matteo Salvini ...

Ilalla prova del Parlamento . Al via la 'prima chiama' dei deputati per appello nominale. "Mai avuto simpatia per il fascismo. Sì a semipresidenzialismo e tregua fiscale", dice la premier ...5) RIFORME :conferma la necessità di una riforma presidenziale, per passare da una "... Altrimenti ilsi muoverà secondo il mandato conferito dagli italiani. In cima all'agenda c'è ...(Adnkronos) – L’opposizione si conferma divisa. Anche oggi nel giorno della fiducia alla Camera al governo Meloni. Pd, M5S e Azione/Iv voteranno contro ma nelle dichiarazioni di voto, la postura è dis ...Nel suo discorso programmatico la presidente del Consiglio ha rilanciato il presidenzialismo e la tregua fiscale, ha definito il reddito di cittadinanza una sconfitta, ha condannato il fascismo e le l ...