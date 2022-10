GABRIEL GARKO | A BALLANDO CON UN UOMO? AVREI RIFIUTATO L’INVITO DI MILLY CARLUCCI

(Di martedì 25 ottobre 2022)è uno dei più bravi acon le Stelle, il varietà diche infiamma il sabato sera tra balli, polemiche ed emozioni. Per qualcuno è l’unico e vero reality della tv italiana, nel senso più alto del termine. In coppia con Giada Lini, la star di tante fiction di successo come L’Onore e il Rispetto e Il Peccato e la Vergogna piace al pubblico e alla severissima giuria. Così bravo che sembra un ballerino nato. Del resto, per prepararsi a Rodolfo Valentino, ormai dieci anni fa, si allenò duramente. E ora si ritrova a ballare dopo tanto tempo, dimostrando una passione e un talento innato per il ballo. “Mi piace un sacco, se mi metto a ballare con gli amici non ci riesco, invece se studio una coreografia vado alla grande“, ha confessatoa Vanity Fair. È ...

