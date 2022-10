Fiducia Meloni | 9 senatori nominati ministri | tutti i numeri della maggioranza alla Camera e al Senato

Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Giorgia, in Aula alla Camera per le dichiarazioni programmatiche per il voto dial nuovo Esecutivo. "Perche' queste materie - ha aggiunto - ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo discorso per laalla Camera. "Non mi sfugge - aggiunge - la curiosità per la postura che avrà l'Italia nell'Europa, dentro le ...