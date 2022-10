Elisabetta del Belgio compie 21 anni e festeggia con un ritratto che non le fa onore

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un giorno siederà sul trono del, prima regina nella storia del Paese. Per ora, però,delsi gode gli ultimi scampoli di libertà, mostrando già, però, una tenacia e un carattere non da poco (foto: IPA) «Tanti auguri!». Non lo sapremo mai ma, presumibilmente, sono queste le parole con cui è stata svegliata, stamattina,del, principessa ed erede al trono. Nata il 25 ottobre 2001, la figlia primogenita di re Filippo e della regina Mathildeoggi, infatti, 21. Una data importante, che segna il suo ingresso definitivo nell’età adulta. Un’età che la vede sempre più avviata verso la corona e verso tutta una serie di responsabilità che il ruolo di (futura) regina comporta. Ecco le foto diffuse ...

Vanity Fair Italia

