DAZN | 7 giorni gratis di abbonamento standard entro il 26 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022), il servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi sia in diretta che in differita, ha lanciato una nuova ed interessante promozione attivabile fino al prossimo 262022. Di cosa si tratta? Attivando un nuovo account dal 24 al 26con carta di credito, carta di debito o Paypal solo dal sito ufficiale (non tramite APP) sono offerti 7di prova gratuita per il piano di. Al termine del periodo di prova gratuita l’si rinnoverà automaticamente al costo di 29,99 euro al mese. La promo si può disdire quando si vuole. Ricordiamo che con il pianosi possono registrare fino a 2 dispositivi alla volta, da cui è consentito vedere contenuti nello ...