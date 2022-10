Cyber security & Cyber spie

Leggi su panorama

(Di martedì 25 ottobre 2022) La presunzione di innocenza non è bastata a salvargli il posto di lavoro. Così Arne Schönbohm, capo della Autorità federale per lasicurezza della Germania (BSI), è stato rimosso dall’incarico. La ragione? I suoi presunti contatti con una società russa diconosciuta in Germania come Protelion, ma emanazione diretta della Infotecs, azienda fondata da un ex agente del KGB vicino a Vladimir Putin. In certi contesti un sospetto vale quanto una verità accertata e la sicurezza nazionale è uno di quelli. Non a caso dal Ministero degli Interni tedesco hanno fatto sapere che era venuta meno “la necessaria fiducia pubblica nella neutralità e imparzialità della sua leadership come presidente…” Da anni sostengono che i nuovi 007 hanno riposto la loro Walter PPK in un cassetto e si sono armati ...