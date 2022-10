Bergamo | l’estate infinita | “A ottobre un solo giorno sotto i 20° | clima fermo a due mesi fa”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 ottobre 2022) Non stupisce il fatto che molti sindaci stiano posticipando l’accensione dei termosifoni: chi al 29(come per esempio i comuni die Dalmine), chi all’1 e 2 novembre (Alzano Lombardo e Villa di Serio). “Questosi chiuderà con temperature ampiamente sopra la media. Nel caso specifico di, parliamo di almeno 3-4 gradi – spiega Edoardo Ferrara, meteorologo del centro 3BMeteo -. In questo periodo dell’anno le temperature massime si aggirano attorno ai 17 gradi. Se martedì sono previste nuvole e qualche piovasco, da mercoledì in poi saranno in ulteriore rialzo e toccheranno i 22-23 gradi”. Ilpiù ‘estivo’ del mese, finora, è stato venerdì 7con 25 gradi. Venerdì scorso (21) è stato invece l’unico...