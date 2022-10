Asessualità e afobia interiorizzata | ecco cos’è

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’ultima settimana di ottobre è la settimana per la sensibilizzazione sull’. Intorno all’c’è molta confusione spesso viene scambiata per una disfunzione e per questo le persone ace (asessuali) possono subire discriminazioni e vere proprie violenze, come trattamenti medici e pratiche di conversione. Con il terminesi intende invece un orientamento sessuale caratterizzato dall’attrazione sessuale verso nessun genere. Tradotto: le persone asessuali non provano attrazione sessuale. Molto spesso si mette in discussione il termine “asessuale” poiché entra in conflitto con l’immagine di una persona che, pur non provando attrazione verso nessun genere, ha un comportamento sessualmente attivo. L’è invisibilizzata e discriminata in molti casi. Si chiama ...