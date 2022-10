Approvato il Ddl “Allontanamento zero”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Gli applausi della maggioranza hanno accolto l’approvazione, dopo tre anni di discussione in Consiglio regionale del Piemonte, del ddl “. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”.“I sogni danno forma alla realtà” le parole di una canzone di Ligabue citate dall’assessora al Welfare, Chiara Caucino, che propose la legge e che per la votazione ha visto accanto a lei in Aula gran parte della Giunta e il presidente, Alberto Cirio.“Mai più bambini che urlano e piangono – ha affermato nel suo intervento conclusivo Caucino, prima del voto -, perché spesso con l’inganno vengono portati via da scuola, dai loro genitori, mai più nei decreti diil bambino è arrivato a scuola con un livido, a casa non c’è la televisione, vive a contatto con troppi animali e vive in ...

