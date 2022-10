Ant-Man and the Wasp | Quantumania | ecco il primo trailer

L'uscita del trailer diand the Wasp: Quantumania ha confermato una continuità sull' aspetto di Kang il Conquistatore con il fumetto originale Marvel. Nel trailer, il villain interpretato da Jonathan Majors, ...Marvel ha svelato il nuovo trailer diand the Wasp: Quantumania , ossia il terzo film che vedeprotagonista e per il quale avevamo già ricevuto un assaggio durante il Comic - Con di San Diego e nel successivo ...Vedere per credere...o meglio, provare a vedere per credere: il video a misura di formica è letteralmente impossibile da guardare.Il primo trailer Marvel di Ant-Man and the Wasp: Quantumania rivela il viso e l'armatura blu di Kang il Conquistatore, confermando una continuità con il look del fumetto.