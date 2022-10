(Di martedì 25 ottobre 2022) Puniti con la sospensione dalle lezioni per una bravata a scuola. Dodiciliceali dil’ora di ricreazione hanno bevuto una bottiglia di. Non soddisfatti, hanno pure girato uncon il telefonino e lo hanno postato sui. Il filmato è stato visto dai docenti dell’istituto che hanno prima avvisato i genitori , poi hanno preso provvedimenti.

Ancona, bevono vodka durante intervallo e postano video sui social: sospesi 12 studenti Dodici studenti di una scuola superiore di Ancona sono stati sospesi per aver portato alcol a scuola. Sulle pagine del Corriere Adriatico si legge che i ragazzi hanno bevuto vodka durante la ricreazione. Ancona, bevono vodka durante la ricreazione: 12 studenti sospesi dalle lezioni dai tre ai quindici giorni. La punizione più severa ad una ragazza. Una intera mezza classe del bienno di Scienze Umane.