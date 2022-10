(Di martedì 25 ottobre 2022) Compariranno davanti alla direzione gara, i rappresentanti di Alpine e Haas, per discutere la decisione presa a Austin che ha inflitto a Fernandouna penalità di 30 secondi per aver ...

Autosprint.it

Compariranno davanti alla direzione gara giovedì, i rappresentanti di Alpine e Haas, per discutere la decisione presa a Austin che ha inflitto a Fernandouna penalità di 30 secondi per aver guidato, dopo l'incidente con Stroll, con uno specchietto penzolante: un rischio per la sicurezza in pista. L'editoriale del Direttore: Max ha fatto tredici ...... cosa che emerge con forza anche durante la cena a casa di Carl, con quest'ultimo cheuna ... facendo riecheggiare suggestioni che riportano anche a Jauja di Lisandro, che otto anni fa ... Alonso, pronuncia sul ricorso giovedì: "Momento cruciale per la F1" In attesa dell'esame ulteriore da parte della direzione gara al giovedì del GP del Messico, il pilota Alpine sottolinea l'importanza della decisione che scaturirà dal ricorso ...El tenista español, que jugará París Bercy, suma una semana más que el serbio en el top 3 del ranking ATP en un registro dominado por Roger Federer.