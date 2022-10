Un bando del Ministero della Salute raccoglie le idee per agevolare la vita delle persone con malattie rare Tutti possono partecipare fino al 30 ottobre 2022

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Allecon, che cioè sono poco diffuse nella popolazione generale, vengono purtroppo dedicate meno risorse e ricerche. Per questo risulta spesso più difficile trovare soluzioni e strumenti in grado dilaquotidiana, gravata dalla patologia. Piccola guida yoga per supei momenti di ansia e angoscia X ...

... proseguono i lavori di Hera in via Ripagrande Inizieranno lunedì 24 ottobre 2022 i lavori , a curaComune di Ferrara, nell'ambitoperiferie' (lotto B1 - B2), per il rifacimento della ...Le offerte devono essere presentate attraverso il Portale acquisti della società (https://acquisti.stradeanas.it) entro mezzogiorno21 novembre per ilConnettività e28 novembre per ...RAVENNA - Ci sono anche 14 ponti della provincia di Ravenna fra i 65 della nostra regione - e i mille in tutto il Paese- per cui Anas ha aperto i bandi per il ...PADOVA - Mercoledì prossimo prenderanno servizio in tutta la provincia 94 nuovi insegnanti. Entro la fine dell’anno, invece, le “assunzioni” potrebbero arrivare a quota ...