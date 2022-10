Tennis | la rivelazione di Berrettini sulla sua carriera

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le parole dopo la finale di Napoli persa contro Lorenzo Musetti È andata in scena, ieri 23 ottobre, a Napoli, una finale tutta italiana tra Matteoe Lorenzo Musetti con la vittoria di quest’ultimo. Il carrarese senza lasciare un set in tutto il torneo si è imposto con il punteggio di 7 – 6, 6 – 2 centrando un altro torneo in stagione dopo una annata di alta e bassi. Non al meglio della forma fisica Matteo, subito out a Firenze e limitato dalle vesciche già nella semifinale del giorno prima. In conferenza stampa l’azzurro ha parlato così dell’anno senza nascondere diverse riflessioni. “Ci sono stati momenti quest’anno in cui ho pensato: ‘Mi fermo, mi fermo per sempre’. Ovviamente poi è passato, ma lo sconforto porta a chiederti se sei fatto per fare sport. Poi mi sono detto che dovevo reagire. È il motivo per cui oggi ho giocato e ...