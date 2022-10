Sul non rigore Ndombele fa una giocata alla Ronaldinho

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le giocate di, Kim, Zielinski Forse la più importante vittoria della stagione, per il segnale che dà, per come e per dove è maturata, per le conferme che comporta. Si dice che non le si può vincere tutte, e che prima poi i punti li perdi. Molti (se non moltissimi), in questo contesto di opinioni ed approccio, prima della partita pensavano che sì, in casa della Roma si sarebbe anche potuto pareggiare. Insomma, che ci stava. Ma ad avviso di chi scrive, per come si è sviluppata la partita, e cioè per i valori che questa ha espresso, in caso di pareggio sarebbero stati due punti persi. Chiunque si sia indugiato a guardare in modo attento (già al quarantesimo del primo tempo: ripeto, già al quarantesimo del primo tempo, minuto che mi sono appuntato quando mi sono accorto di ciò di cui parlo) le espressioni facciali, le mimiche e le posture dei corpi dei giocatori ...