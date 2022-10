leggo.it

Lo sa beneche in 50 anni di attività non ha mai smesso né di sperimentare, né tanto meno di ... martedì sera al Mediolanum Forum di Assago, unica data italiana di My Songs Tour, il giro di...Comunque, avevo conosciuto Mick durante la lavorazione di Bring on the Night ( il doppiodidel 1986 , ndt). Keith invece l'ho incontrato tramite i miei amici Charley Drayton e Steve ... Sting live a Milano: un'ora e mezzo di show tra classici e nuove hit Before he began tearing the roof off arenas as lead singer of hard rock icon AC/DC, Brian Johnson was fixing roofs. In his new memoir, the “Highway to Hell” singer recounts how he went from being a ...Perché in fondo, bisogna sempre essere se stessi. Lo canta in “Englishman in New York”, dove la libertà di esprimersi viene prima di tutto. Lo sa bene Sting che in 50 ...