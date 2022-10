PSG | Galtier attacca il Napoli | “Avevano emarginato Fabian Ruiz”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, il PSG ha puntellato la rosa con alcuni rinforzi di livello, tra i quali l’ex, che potessero fare al caso della nuova guida tecnica della squadra, vale a dire l’ex allenatore di Lille e Nizza, in passato avvicinato anche agli azzurri, Christophe. In vista della quinta giornata di UEFA Champions League, il Paris Saint Germain punta a confermare il primato del gruppo H, il gruppo nel quale è inserita anche la Juventus, per farlo dovrà battere gli israeliani del Macabbi Haifa in casa. (Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images) Le dichiarazioni disuDurante la conferenza stampa di avvicinamento al match di UEFA Champions League, l’allenatore francese ha ...

Commenta per primo L'allenatore delChristophe, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League col Maccabi Haifa, è stato interpellato anche sulla questione Mbappé: 'La notizia sullo stipendio ...Commenta per primo Nel corso della conferenza stampa prima della gara col Maccabi Haifa, il tecnico delsi è soffermato sull'ex Napoli Fabian Ruiz : 'Fabian Ruiz ha avuto una preparazione fisica complicata visto che era in uscita dal Napoli ed era finito fuori rosa. Bisognava avere pazienza ...ForzAzzurri.net - Il tecnico del Paris Saint-Germain commenta le prestazioni di Fabian Ruiz Alla vigilia della gara di Champions League PSG-Maccabi Haifa ha parlato in ...Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Maccabi Haifa. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Fabian Ruiz ha avuto una preparazione fisica ...