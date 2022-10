Prodotti freschi comodamente sul posto di lavoro | li conserva un locker refrigerato e li ritiri quando vuoi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Osio Sotto. Immaginate di arrivare stanchi al termine di una giornata die, magari, di dover anche fare la spesa prima del meritato riposo a casa. Una prospettiva che ha un qualcosa di familiare, vero? A risolvere i vostri problemi, di tempo e di energie, potrebbe esserci presto “DAW-Delivery At Work”, un innovativoche viene installato all’interno delle aziende, ad uso esclusivo dei dipendenti, per la consegna di: frutta, verdura, carne, pesce, latticini, ma anche pasta e pane. Un sistema semplice che da agosto è in fase di test sul campo in due imprese della provincia di Bergamo e una della provincia di Milano, con risultati già più che incoraggianti: a idearlo Flavio Amaglio, trentasettenne bergamasco che nel 2018 aveva lanciato sul mercato la marmellata in ...