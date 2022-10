Preghiera della sera 24 Ottobre 2022 | “Dimentica le mie colpe”

Note storiche La vita del pio eremita Pietro da Morrione esercita ancora oggi un grande fascino: un uomo di fede che scelse la, la meditazione e il silenzio tra le vetteMaiella, e ...Disney+ ha raccolto quella, e dal 26 ottobre (a questo punto nuova data storica ...sembra procedere bene ma cosa comporterà lavorare sotto questo nuovo padrone René saprà approfittare...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Quella tra il Pontefice e il presidente francese è la terza udienza privata in Vaticano dal 2018 a oggi: al centro dell'incontro la strategia e le azioni da mettere in campo per il cessate il fuoco La ...