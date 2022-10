Milan | Rebic | «Difficile raggiungere il massimo in Croazia»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le parole di Antein conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria-: «Ho detto ai miei compagni solo com’è lo stadio» Anteè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria-. Di seguito le sue parole NAZIONALE CROATA: «Qui inilper un giocatore, quelli con più talento vanno fuori per diventare più forti. Come Nazionale abbiamo un talento incredibile pur essendo pochi». STADIO E TERRENO DI GIOCO: «Ho detto ai miei compagni solo com’è lo stadio. Non come in Italia ma il campo sarà top. Non mi hanno fatto domande particolari». L'articolo proviene da Calcio News 24.

