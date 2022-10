Milan | novità su Brahim Diaz e Dest | la decisione in vista della Dinamo Zagabria

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Alla vigiliasfida di Champions allaci si interroga ancora sulle condizioni di. La partita sarà inoltre fondamentale per l’approdo agli ottavi del, i quanto i rossoneri hanno assolutamente bisogno dei tre punti. Propri per questo le condizioni degli infortunati, più diche di, sono importantissime per Pioli. Proprioè stato il mattatoregara di San Siro, vinta per 4-1 sul Monza. Lo spagnolo si è visto però costretto ad uscire anzitempo, dopo aver sfornato una grande prestazione. FOTO: Getty –...

Milan News

...di un salvataggio di Kim Min - jae (il coreano che ha sostituito Kalidou Koulibaly) durante- ... In tema di,l'unico nuovo ingresso all'interno del ranking di settembre è la dodicesima ...Un contatto nato nel giro di pochi giorni grazie all'ex bomber delMarco Simone, che da ... Per l'ex terzino di Pescara e Perugia non è unaallenare all'estero. Dopo gli inizi in serie C e ... Tuttosport - Milan, quanti infortuni ma Pioli non si abbatte ed estrae sempre novità tattiche dal cilindro