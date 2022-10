Gestazione per altri | “Nostro figlio è nato in Ucraina durante la guerra Un gesto di amore | non reato universale”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Valentina e Marco sono una giovane coppia di 31 e 33 anni. A inizio 2015 sentono che è arrivato il momento di sposarsi e mettere su famiglia. Prima ancora di fissare la data per il matrimonio, però, Valentina, scopre di avere un tumore al collo dell’utero. «Non dimenticherò mai il momento della diagnosi, il volto del dottore, il freddo del lettino e la luce giallognola nella stanza. Alla bocca dello stomaco il terrore della malattia e la paura della morte, ma anche il senso di vuoto procurato dalla sensazione di non poter mai più diventare mamma», racconta commossa nel suo interventoil XIX Congresso dell’Associazione Luca Coscioni che si è chiuso domenica scorsa a Modena. Leggi anche › Gravidanza per, l’Europa dice sì a quella altruistica. In Italia quando? ...

Io Donna

... in cui racconta ladel titolo che ancora oggi tiene incollati i giocatori di tutto il ... Erano gli anni '90, la loro finel'esattezza, e l'incursione della grafica tridimensionale stava ...Tra i fattori esterni i farmaci determinano all'incirca l'1cento di tutti i difetti congeniti. ... se non adeguatamente controllate, possono compromettere un buon andamento della... Gestazione per altri: “Nostro figlio è nato in Ucraina durante la guerra. Un gesto di amore, non reato... Heather Parisi, la showgirl di origini statunitensi che ha raggiunto il successo in Italia verso la fine degli anni Settanta, ha raccontato un retroscena inquietante della sua gravidanza. Heather, cla ...Una nuova lettera di Luciana Littizzetto durante il programma Che tempo che fa. Questa volta il destinatario della missiva, durante il programma di Rai 3, è Maurizio Gasparri. Il motivo Il disegno di ...