Fiorentina-Inter |  ecco qual è stato l' errore più grave

... i quattro punti in trasferta contro Juve eparlavano già chiaro, e generalmente il 'saper ... che a Napoli fa presto a indossare la S maiuscola: il primo contro la, l'avversaria del ...L'vince all'ultimo respiro contro lae mantiene il vantaggio sulla Juventus. Balzo in avanti della Salernitana, Torino e Bologna: ecco la classifica aggiornata GUARDA TUTTI GLI ...Il direttore di gara romano, Paolo Valeri, non ha espulso Federico Dimarco per l'intervento su Bonaventura e anche altre sue decisioni hanno lasciato più di qualche dubbio ..." Magia di Osimhen: il Napoli rivà in fuga ", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. " Gol favoloso del nigeriano: Roma ko ". In apertura finiscono le due squadre di Torino. "Un ...