Cremonese-Sampdoria | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per l’undicesima giornata di. Allo Zini i lombardi ospitano i doriani in quello che è un delicatissimo scontro salvezza tra la penultima e l’ultima in classifica, tra le uniche due squadre a non aver ancora vinto nemmeno una volta. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 24 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi. SportFace.

"Questa partita è come un derby, un derby delle ultime in classifica, e come un derby può decidersi per un episodio". Dejan Stankovic inquadra così, una sfida che i blucerchiati vogliono vincere. "Servirà altissima concentrazione e noi saremo pronti " prosegue il mister dal "Mugnaini" di Bogliasco - . Dobbiamo essere uniti ...Elenco delle partite previste per oggi lunedì 24 ottobre 2022: si giocae Sassuolo - Verona in Italia, in campo che in Premier Legue e Liga Lunedì 24 ottobre andrà in archivio l'undicesima giornata di Serie A che ha regalato grandi emozioni in ...I diffidati di Cremonese-Sampdoria, ecco chi sono i blucerchiati a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro l'Inter.