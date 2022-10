Casal Selce | Proteste dei cittadini contro il biodigestore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) – Intervento del consigliere regionale Daniele Giannini – “Idi, e del XIII Municipio in generale, non saranno mai domi, continueranno a protestare finché non sarà dato lo stop alla realizzazione in questo territorio di un maxi impianto per i rifiuti da 100 mila tonnellate l’anno, la metà di tutto il fabbisogno organico della Capitale, in una zona distante solo pochi chilometri in linea d’aria da Malagrotta, già discarica più grande d’Europa e per 40 anni estrema fonte di inquinamento, olezzi e insalubrità per tutto il quadrante di Roma ovest”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega Daniele Giannini. “Per questo – prosegue – oggi pomeriggio aotti abbiamo manifestato insieme a tantissimi residenti delle zone interessate da questo ecomostro ...

Per questi ultimi due, le sedi previste sono Cesano edove, con un investimento di 59milioni di euro per ciascun impianto, saranno trattate 200mila tonnellate di frazione organica. Il ...E accanto a questo è in procinto di arrivare anche il via libera del governo allo stanziamento dei fondi Pnrr per i due biodigestori da 120 mila tonnellate annue che andranno a, nel ... Casal Selce, via alle opere di urbanizzazione: c'è anche il contenimento del Rio Galeria ROMA- "I cittadini di Casal Selce, e del XIII Municipio in generale, non saranno mai domi, continueranno a protestare finché non sarà dato lo stop alla realizzazione in questo territorio di un maxi im ...