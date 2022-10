Caccia russo Su-25 abbattuto in Ucraina Il video dall' elmetto del pilota

...un video viene immortalato il momento in cui l'esercito di Kiev abbatte undi Mosca che vola proprio sopra la centrale. 'I combattenti dell'unità Stugna hanno abbattuto un aereo militare...L'ottava giornata del Girone A di Eccellenza mette davanti le due formazioni, adi punti per ... Il tabellino Savoia (4 - 4 - 2): Landi; Annunziata ('04), Boussaada, Guarro (VK); Onda G, La ...Il caccia russo viene colpito dalla contraerea Ucraina, il pilota si eietta prima dello schianto. L'incredibile video in soggettiva [VIDEO] ...Mentre Stati Uniti e Russia tornano a parlarsi ad altissimi livelli il conflitto in Ucraina prosegue. Sul campo invece proseguono i ...