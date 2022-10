Binaghi | «L’Atp mi aveva chiesto di spostare il torneo di Napoli a Firenze | ci multerà | chineremo il capo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “I napoletani li adoro per la loro passione che a volte travalica le loro possibilità. Abbiamo visto però che ilAtp è diverso dal Challenger per 1500 problemi in più. La Atp ora ci darà una bella multa, speriamo che tengano conto di quello che i giocatori in campo hanno fatto e che il tennis italiano stia facendo da anni come sforzo organizzativo. In ogni casoile ottempereremo ai nostri obblighi, è giusto che veniamo sanzionati ma teniamo anche conto delle cose buone che ha fatto il Tce la Federazione”. Alla fine, opportunamente solo alla fine, Angeloha parlato deldi. Il cui disastro organizzativo è stato raccontato più all’estero che in Italia. Ma che è stato appunto un disastro tale che anche il Presidente ...