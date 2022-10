(Di lunedì 24 ottobre 2022) Come spiegava lui il suo primo giorno a Formello, “non c’è un’età o un momento giusto o sbagliato per arrivare”. A volte ci vuole una carriera intera. Poi basta un mese per diventare un mito. I tif... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Dapprima per slancio di fede, sfoderando il tormentone di fine estate sulle note del 'Capello' di Edoardo Vianello: 'Che finimondo per quel portiere biondo, si chiama'. Oggi a ragion veduta. ...Dapprima per slancio di fede, sfoderando il tormentone di fine estate sulle note del 'Capello' di Edoardo Vianello: 'Che finimondo per quel portiere biondo, si chiama'. Oggi a ragion veduta. ... Anvedi Provedel, il portiere arrivato "tardi" che risolve i problemi a Sarri Da piccolo non lo facevano nemmeno giocare in porta. A Roma è già l’idolo che non ti aspetti. E ha risolto una propensione cronica al gol subito: ora la Lazio non ne prende più ...Nemmeno Ciro Immobile ha un coro ad hoc. A parte gli olé che lo accompagnano ogni volta che lo speaker lo nomina, non c'è una canzone vera e propria, un motivetto, riadattato con originalità dai lazia ...