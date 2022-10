Ucraina | la fuga in traghetto degli abitanti di Kherson Le autorità filorusse | “Lasciate immediatamente la città” – Video

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ledella regione dihanno lanciato ieri un appello aglidellache dà il nome all’oblast meridionale affinché vadano via “” a causa della controffensiva. Moltisono fuggiti in, portandosi via lo stretto necessario. La regione di, occupata dall’esercito russo all’inizio della guerra, è stata annessa da Mosca con un referendum farsa poche settimane fa. “A causa della situazione tesa sul fronte, del crescente pericolo di bombardamenti di massa dellae della minaccia di attacchi terroristici, tutti i civili devono lasciarelae attraversare la riva sinistra ...

