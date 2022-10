Turismo e taxi abusivi | controlli della Polizia locale a Napoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Nucleo diTuristicaha svoltosul trasporto pubblico non di linea, in particolare lungo le vie d’accesso ad aeroporto, porto e stazione ferroviaria centrale. Nove autisti di veicoli adibiti a noleggio con conducente, regolarmente autorizzati, sono stati sanzionati perché svolgevano l’attività senza aver redatto i fogli di servizio che attestano la prenotazione del trasporto. I veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo ed è stata loro comminata la sanzione di 173 euro prevista dall’articolo 85 del codicestrada. Altri tre sono stati verbalizzati perché avevano il certificato di abilitazione professionale scaduto di validità. Un tassista è stato sanzionato per non aver ...

La Repubblica

... Camera di Commercio di Torino,Torino e Provincia, VisitPiemonte Dmo e The Chocolate Way ... sharing oL'Ente Nazionale Germanico per il(Deutsche Zentrale für Tourismus, DZT) rilancia Feel Good, la sua campagna tematica dedicata ... perché non raggiungerlo in treno, arrivare in hotel con il... Bari, l'autunno non ferma il turismo: i taxi raddoppiano sino a fine mese “Bagheria Città delle ville e del gusto” è questo il brand che l’amministrazione comunale ha più volte ribadito che vuole proporre per portare in città quanti più turisti è possibile, considerando sia ...Le auto bianche attaccano il Comune. Emilio Boccalini, vicepresidente di Radiotaxi 02-4040: "Voucher per far guidare i figli. Carreggiate ristrette per le piste" ...