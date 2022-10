Super Osimhen | il Napoli espugna l’Olimpico ed è sempre più primo

Zielinskia centrocampo al 53', Kvara però non riesce a sfondare. Fuori Ndombele (in ombra) ... Al 69' contropiede top azzurro non concluso nel migliore dei modi da: fuori. Dentro Gaetano ...Ma vince soprattutto, che a dieci minuti dalla fine trova il jolly giusto, sull'unico errore di unSmalling. E la differenza tra Roma e Napoli la fanno proprio i centravanti: Abraham il ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...Undicesima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Spalletti, che batte 1-0 la Roma all'Olimpico e resta in vetta a +3 sul Milan ...