Sicurezza | controlli delle forze dell’ordine a Nola

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato die personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida” del Comune die in particolare in piazza Duomo e in corso Vitale. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 113 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllato 7 esercizi commerciali e 42 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e guida senza casco protettivo. Infine, un 30enne di San Gennaro Vesuviano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché sorpreso con circa 400 grammi di hashish a seguito di segnalazione ...