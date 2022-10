Senza esito le ricerche della neonata dispersa in mare a Lampedusa

Leggi su agi

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Sono andate avanti per tutta la notte,alcun, ledel corpobimba di due settimane finita in acqua ieri pomeriggio nel ribaltamento del barcone su cui viaggiava insieme ai genitori. Le motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza hanno scandagliato lo specchio di acque attorno al luogo del naufragio, nei pressi dell'isolotto di Lampione, mabambina, finora, non c'è traccia. Ad essere tratti in salvo dopo il ribaltamento del mezzo che li ha fatti finire insono stati 39 uomini, 25 donne e 8 minori originari di Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana e Mali. A dare l'allarme sono stati i genitori.