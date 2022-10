Roma | droga nascosta nelle mutande e sotto la lingua | così i pusher cercano di eludere i controlli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti capita spesso che isi ingegnino per trovare sempre nuovi sistemi perdelle forze dell’ordine. Lavieneoccultata nei posti più disparati, che siano essi luoghi fisici abilmente individuatipiazze di spaccio, oppure addosso agli stessi spacciatori. Da quest’ultimo punto di vista,ultime ore, la Polizia ha tratto in arresto due uomini che, sperando di evitare l’arresto, avevano nascosto lo stupefacente l’uno, l’altro…la. Arrestatono per spaccio in Via di Tor Vergata Il primo a finire in manette è stato unno di 36 anni che ora risulta ...