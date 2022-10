Papa | inizia un nuovo governo | prego per unità e pace Italia

Guarda le altre notizie di oggi 23 ottobre 'Oggi all'inizio di un nuovo governo preghiamo per l'unità e la pace dell'Italia'. Lo ha dettoFrancesco oggi durante l'Angelus, nel giorno del passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. ( CHI SONO I MINISTRI - L'IDENTIKIT DELL'ESECUTIVO . NUOVO GOVERNO: LO SPECIALE - ..."Oggi all'inizio di un nuovo governo preghiamo per l'unita e la pace dell'Italia". Lo ha detto ilall'Angelus.Città del Vaticano – «Oggi, all'inizio di un nuovo governo, preghiamo per l'unità e la pace dell'Italia». E' l'augurio che Papa Francesco ha formulato subito dopo la preghiera dell'Angelus domenicale, ..."Oggi, all'inizio di un nuovo governo, preghiamo per l'unita e la pace dell'Italia". Questo il saluto al nuovo esecutivo pronunciato dal Papa all'Angelus. (ANSA). (ANSA) ...