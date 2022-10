Mourinho | “Volevo vincere come loro | tirando pochissimo” | poi la polemica sulle ammonizioni

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’analisi di José, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli. “Prestazione sufficiente per non perdere la partita,vincerla nello stesso modo che hanno vinto. Un paio di tiri in porta ed un gol. Partita complicata, l’abbiamo controllata ma dopo tanti gialli siamo andati un po’ in difficoltà. Cristante senza giallo fa un fallo semplice e ferma un’azione offensiva, poi è stato difficile anche per la stanchezza e poche soluzioni in panchina. Karsdorp ha dovuto giocare titolare, non era in condizione di giocare novanta minuti. Pellegrini aveva chiesto il cambio per un problema al flessore, anche Matic che non si è allenato tutta la settimana. Abbiamo sentito questa stanchezza, partita però controllata contro una grande squadra e sento un po’ di ingiustizia e i miei ...