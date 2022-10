MotoGP | classifica Mondiale 2022 aggiornata dopo GP Malesia | Bagnaia resta leader | ma Quartararo non molla

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladeldiil Gran Premio della, andato in scena sul circuito di Sepang. Ad una sola gara dal termine della stagione, il titolo è ancora da assegnare. Peccovince la gara ma non può ancora festeggiare il titolo. Fabiochiude infatti terzo (alle spalle di Bastianini) evivo, seppur a -23. Definitivamente fuori dalla lotta Aleix Espargaro ed Enea Bastianini. L’ORDINE DI ARRIVO LA1.258 2.233 3. Espargaro A. 201 4. Bastianini 201 IN AGGIORNAMENTO SportFace.

