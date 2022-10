La prima premier in un Parlamento in cui calano le donne

(Di domenica 23 ottobre 2022) L'equità è lontana ine anche nelle aziende italiane. Simona Scarpaleggia di EDGE Strategy che certifica le imprese a livello globale sppiega come l'uso della legge elettorale abbia portato menoche in passato alla Camera e al Senato

... ma che cosa vorrà fare Giorgia Meloni da domani mattina: assumere il ruolo di... Sarebbe un bene per il paese se Meloni scegliesse lastrada, ma per lei non sarà per niente facile, ...Ai ragazzi che la bullizzavano da bambina ("A cicciona! Te nun poi giocà!"), o a quel bisogno di essere accettata dentro un partito maschilista, fuori dall'arco costituzionale Un'ora- ore 9.Bruxelles si congratula, la elogia perché prima premier donna e la invita a cominciare subito il lavoro insieme, all'interno delle due famiglie dell'Unione europea e della Nato ...Se le 'entusiaste' per il traguardo storico si contano soprattutto (ma non solo) fra le personalità critiche nei confronti della gestione Letta, dall'altra le esponenti dem di primo piano rimarcano la ...