Giorgio Pasotti | chi è | età | Distretto di Polizia | Mina Settembre 2 | figlia e vita privata dell’attore | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 ottobre 2022)è un noto attore italiano. È appassionato fin da bambino di arti marziali tanto da trasferirsi per più di due anni in Cina per approfondire il karate e le arti orientali. Altra sua grande passione è stata quella della recitazione e dopo l’esperienza asiatica decide di tornare in Italia con l’obiettivo di diventare un attore. Questo pomeriggio, sarà ospite di Francesca Fialdini nello studio di “Da noi… a ruota libera”, in onda su Rai 1 alle ore 17.20. Parlerà dei nuovi episodi di “2”, di cui è protagonista. Chi è Giorgiè nato a Bergamo il 22 giugno 1973 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. È alto 1,75 m e pesa circa 70 chili. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia interpretando piccole parti in film ...