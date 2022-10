(Di domenica 23 ottobre 2022) L’continua a vincere e lo fa con una partita, è tornatae Inzaghi si gode altri tre punti contro la Fiorentina L’continua a vincere e lo fa con una partita, è tornatae Inzaghi si gode altri tre punti contro la Fiorentina. Unshow al Franchi tra gol e polemiche soprattutto in casa Viola per il mancato rosso a Dimarco e il fallo di Dzeko nell’azione dell’ultima rete nerazzurra. Al fotofinish l’trova un’altra vittoria fondamentale per continuare la rimonta alla vetta della classifica. Un luna park di emozioni al Franchi tra rimonte e contro rimonte con la rete fortunata di Mkhitaryan nelche fa esplodere la panchina nerazzurra e consegna tre punti alla squadra di Inzaghi. Lo ...

Ilè servito nel, il punteggio dice 11 - 11 ma la Fly Volley riesce ad allungare quanto basta per chiudere i giochi a proprio favore. Tabellino : GesanCom Fly Volley Marsala : Scirè ...... piacevole e rinfrescante il tocco legal, spiazzante nel migliore dei modi ilmolto ... in breve, come non si può considerareun film soltanto per dei flashback che svelano retroscena ... Finale thriller, è tutta roba di Pazza Inter La Festa si avvia al gran finale con Era ora di Alessandro Aronadio ... Alice nella Città ci porta in atmosfere da thriller con Piggy, storia di una ragazzina vittima di bullismo, tentata da ...Settimana perfetta in Eurolega per l'EA7 Milano che, dopo aver conquistato il campo del Partizan a Belgrado, passa anche a Monaco 83-81 contro il Bayern di Trinchieri con l'ennesimo finale thriller di ...