F1 oggi | GP Usa 2022 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

domenica 23 ottobre, andrà in scena il GP degli Stati Uniti, quartultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Austin assisteremo a unache potrebbe decidere il titolo costruttori dal momento che quello piloti è stato già vinto dall'olandese Max Verstappen. La Red Bull è molto vicina al raggiungimento di questo traguardo e ha le carte in regola per spingersi alla doppietta. La Ferrari agirà con una sola "punta". Il monegasco Charles Leclerc, infatti, dovrà scontare una penalità per la sostituzione del motore e conseguentemente la sua corsa sarà complicata. Spetterà a Carlos Sainz tenere alto il vessillo di Maranello. Giusto sottolineare anche il messicano Sergio Perez (Red Bull) sarà arretrato di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del motore endotermico. Un contesto che potrebbe favorire Verstappen, ...