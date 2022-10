(Di domenica 23 ottobre 2022) Sarà visibile da tutta Italia a partire dalle undici di mattina. Il Sole sarà coperto per quasi un terzo: ecco come godersi lo spettacolo in sicurezza

Wired Italia

Nel nostro Sistema, questo è il destino di Mercurio . Ha un'atmosfera ma estremamente sottile, composta dagli atomi che il Sole strappa via dalla superficie. Merito dellePer ...Niente da fare: il Corriere proprio non impara dagli sbagli. Anche stavolta ha pubblicato un articolo (dietro paywall) sull'parziale del prossimo 25 ottobre, invitando a usare un binocolo per guardare il Sole. Non fatelo: guardare il Sole con qualunque lente (telescopio o binocolo) può causare danni ... Eclissi solare del 25 ottobre 2022, tutto quello che c'è da sapere Appuntamento imperdibile quello di martedì 25 ottobre. Infatti dai cieli italiani sarà visibile una spettacolare eclissi parziale di Sole. Per chi non potesse osservarla dal vivo sarà disponibile anch ...Con l’eclissi solare del 25 ottobre, alcuni segni potrebbero avere davanti a sé grandi cambiamenti da affrontare.