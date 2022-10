“Contatto tra Ndombele-Rui Patricio come Terracciano-Lautaro?” | Marelli fa chiarezza

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tra i casi controversi di un caldissimo Roma-Napoli, spiccano sicuramente l’espulsione di Karsdorp a fine partita per cui si prevede una stangata da parte del giudice sportivo e iltrae Rui. Il presunto rigore non ha comunque influito sulla vittoria dei partenopei che blindano il primo posto in classifica. L’ex arbitro Lucaa DAZN ha confrontato il contratto tra Ruia quello traMartinez.Fiorentina Inter “C’è una differenza evidente, che la deviazione del pallone è stata decisamente netta. Ieri il pallone ha proseguito sulla medesima direzione, stavolta no”. Secondo l’ex arbitro dunque, non era rigore per il Napoli.

21:23 38' - Rigore per il Napoli L'arbitro assegna un penalty al Napoli per il contatto tra Rui Patricio in uscita e Ndombele. 21:21 36' - Tentativo di Lozano in acrobazia Cross di Olivera sul secondo palo. Al 39' l'episodio che potrebbe cambiare la partita, Irrati sul campo assegna il rigore per un presunto contatto tra Rui Patricio e Ndombele ma poi, richiamato dal Var, va a rivederlo al monitor. Episodio contestato e tante polemiche nel posticipo di serie A: contrasto tra il portiere dei giallorossi e il centrocampista azzurro, Irrati inizialmente concede il rigore, poi con l'aiuto della Var...