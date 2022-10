Circeo | ruba un’anta del portone della chiesa e la nasconde in garage

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 ottobre 2022) San Felice– Nel primo pomeriggio del 20 ottobre 2022, i militari di San Felicehanno arrestato un 49enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza a Pubblici Ufficiali e lesioni aggravate. Ai fatti si è giunti quando, in mattinata, i militari avevano ricevuto la denuncia del furto dideldi ingressodi San Felice Martire di quel centro; un bene da ritenersi “culturale” secondo il D.Lgs 42/2004. Le immediate indagini condotte si sono indirizzate verso un soggetto del luogo, dove i militari, dopo qualche ora, hanno rinvenuto la refurtiva, nascosta in undi proprietà del sospettato. Vistosi scoperto, l’uomo ha iniziato ad invenire contro gli operanti, dando in escandescenze, ed aggredendoli fisicamente, ...