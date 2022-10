Tsitsipas-Rune in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Stoccolma 2022

(Di sabato 22 ottobre 2022) Holgersfiderà Stefanosnelladell’Atp 250 di. Settimastagionale per il greco, che va a caccia del terzo titolo sulla terza superficie differente, oltre che di punti per avvicinarsi alla quarta posizione del ranking Atp occupata da Daniil Medvedev. Reduce da una semia senso unico contro Ruusuvuori, sarà lui a partire favorito. A contendergli il titolo sarà lo scandinavo, suo compagno di doppio in più occasioni quest’anno. Per il danese, già certo del best ranking, sarà la terzastagionale (bilancio di una vittoria ed una sconfitta).ha vinto l’unico precedente, quest’anno sulla terra rossa del Roland Garros. PROGRAMMA E COPERTURA ...

